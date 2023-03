Theeßen - Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos auf der A2 sind ein 65-Jähriger und ein 24-Jähriger schwer verletzt worden. Beide kamen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Zustand des 65-Jährigen ist kritisch, er zog sich im Zuge des Unfalls lebensbedrohliche Verletzungen zu.

Der 65-Jährige verlor demnach am Sonntag aus bislang ungeklärter Ursache zwischen den Anschlussstellen Theeßen und Ziesar in Fahrtrichtung Berlin die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stieß mit seinem Wagen mit der Mittelschutzplanke zusammen und wurde anschließend gegen das Auto des 24-Jährigen geschleudert. Beide Fahrzeuge gerieten durch die Kollision ins Schleudern und krachten mehrfach gegen die rechte Schutzplanke.

Im Zuge der Unfallaufnahme fand die Polizei an der Unfallstelle eine niederländische Kennzeichentafel. Derzeit könne nicht ausgeschlossen werden, dass ein weiteres Fahrzeug in der Unfall verwickelt sei und diesen sogar verursacht habe, hieß es. Die Ermittlungen dauern an, die Polizei sucht nach Zeugen.