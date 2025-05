Calbe - Weil ein Pferd scheute und durchging, ist im Salzlandkreis ein Gespann im Graben gelandet. Der 72 Jahre alte Führer des Gespanns wurde so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde, teilte die Polizei in Bernburg mit. Weitere Personen waren nicht auf der Kutsche.

Demnach war das Gespann auf der L63 aus Richtung Sachsendorf nach Calbe unterwegs, als ein Traktor entgegenkam. Das Pferd ging den Angaben zufolge durch und zog die Kutsche in den Graben, wo sie sich überschlug. Das Pferd wurde an einen Bekannten des 72-Jährigen übergeben.