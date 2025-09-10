weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Verkehr: Zwei Schwerverletzte bei Unfall

Verkehr Zwei Schwerverletzte bei Unfall

Ein Auto überholt, dabei kommt es zum Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr. Für zwei Menschen geht das nicht gut aus.

Von dpa 10.09.2025, 09:38
Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Landkreis Emsland werden zwei Menschen nach Polizeiangaben „mindestens“ schwer verletzt. (Symbolbild)
Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Landkreis Emsland werden zwei Menschen nach Polizeiangaben „mindestens“ schwer verletzt. (Symbolbild) Friso Gentsch/dpa

Stavern - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Landkreis Emsland sind nach Polizeiangaben zwei Menschen „mindestens“ schwer verletzt worden. In Stavern sei ein Auto beim Überholen in den Gegenverkehr gefahren, es sei zur frontalen Kollision mit einem anderen Auto gekommen, teilte die Polizei mit. Die beiden Menschen erlitten schwere Verletzungen. Polizei und Rettungsdienst sind im Einsatz. Weitere Details waren zunächst unklar.