Ein Auto überholt, dabei kommt es zum Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr. Für zwei Menschen geht das nicht gut aus.

Stavern - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Landkreis Emsland sind nach Polizeiangaben zwei Menschen „mindestens“ schwer verletzt worden. In Stavern sei ein Auto beim Überholen in den Gegenverkehr gefahren, es sei zur frontalen Kollision mit einem anderen Auto gekommen, teilte die Polizei mit. Die beiden Menschen erlitten schwere Verletzungen. Polizei und Rettungsdienst sind im Einsatz. Weitere Details waren zunächst unklar.