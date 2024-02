Berlin - Auf dem Berliner Ring haben sich am Mittwoch zwei schwere Unfälle zugetragen. Zwischen den Anschlussstellen Hellersdorf und Marzahn starb eine 71-jährige Autofahrerin nach einem Zusammenprall mit einem weiteren Wagen, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte. Die Fahrerin des anderen Autos wurde dabei schwer verletzt. Die Unfallursache war laut Polizei zunächst unklar.

Nur kurze Zeit später kam es in unmittelbarer Nähe zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Lkw und einem Auto. Ein Lkw-Fahrer klemmte sich nach Polizeiangaben in seinem Wagen ein und musste von der Feuerwehr befreit werden. Auch er erlitt schwere Verletzungen. Ein anderer Lkw-Fahrer zog sich Verletzungen am Bein zu. Der Ring war für den Einsatz der Rettungskräfte zeitweise voll gesperrt.