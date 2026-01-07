Im vergangenen Jahr wurden zwei Millionen Euro Fördermittel durch das Land Sachsen für den Tierschutz bewilligt. Doch erst Ende 2025 stand das Geld zur Verfügung.

Chemnitz - Das Land Sachsen hat im vergangenen Jahr insgesamt zwei Millionen Euro für den Tierschutz bewilligt. Nach Angaben der Landesdirektion Sachsen wurden für die Jahre 2025 und 2026 die Fördermittel von 1,32 Millionen um knapp 700.000 Euro angehoben. Die Gelder fließen vor allem an Tierschutzvereine und Tierheime.

2025 konnten so 116 Vereine und Heime unterstützt werden. Wegen einer Anpassung der Förderrichtlinien konnte das Geld erst Mitte November 2025 zur Verfügung gestellt werden. Mit dem Geld werden unter anderem Betrieb, Personal, Tierarztgebühren sowie Futtermittel bezahlt. Trotz staatlicher Förderungen seien Spenden für Tierschützer weiterhin unerlässlich.