Raschau-Markersbach - Zwei Menschen sind im Erzgebirge bei einem schweren Autounfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Samstagnachmittag in Markersbach. Ein 52-Jähriger und seine 72 Jahre alte Beifahrerin seien auf der Bundesstraße 101 in Richtung Annaberg-Buchholz unterwegs gewesen. In einer Rechtskurve sei ihr Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Der Mann und die Frau seien noch am Unfallort gestorben. Der 74 Jahre alte Fahrer des anderen Autos kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.