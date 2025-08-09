weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Brandunfall in Rhauderfehn: Zwei Menschen bei Verpuffungen auf Feier verletzt

Brandunfall in Rhauderfehn Zwei Menschen bei Verpuffungen auf Feier verletzt

Ein Mann gießt auf einer Feier Benzin in eine Feuertonne - es kommt zu Verpuffungen. Zwei Gäste müssen behandelt werden.

Von dpa 09.08.2025, 13:06
Ein 41-Jähriger hat auf einer Feier Benzin in eine Feuertonne gekippt. (Symbolbild)
Ein 41-Jähriger hat auf einer Feier Benzin in eine Feuertonne gekippt. (Symbolbild) Marcel Kusch/dpa

Rhauderfehn - Bei Verpuffungen auf einer Feier im Landkreis Leer sind zwei Menschen verletzt worden. Ein 41-Jähriger hatte in Rhauderfehn Benzin in eine im Garten stehende Feuertonne gekippt, wie die Polizei mitteilte. Ein 38 Jahre alter Gast kam mit Verbrennungen zweiten Grades ins Krankenhaus. Eine 42-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort behandelt. 

Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren demnach im Einsatz. Die Polizei leitete gegen den 41-Jährigen ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.