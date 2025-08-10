weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  3. Unfälle: Mehrere Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall nahe Halle

Zwei Pkw stoßen auf einer Landesstraße zusammen. Mehrere Menschen sind schwer verletzt.

Von dpa 10.08.2025, 13:22
Die Polizei musste die Landesstraße nach dem Unfall sperren. (Symbolbild)
Die Polizei musste die Landesstraße nach dem Unfall sperren. (Symbolbild) Hendrik Schmidt/dpa

Halle - Beim Zusammenstoß von zwei Pkw auf einer Landstraße bei Halle (Saale) sind am Samstagabend mehrere Menschen verletzt worden. Nach Angaben Polizei wurden drei Insassen des einen Pkw im Alter von 51, 47 und 46 Jahren schwer und der 55-jährige Fahrer des zweiten Fahrzeugs leicht verletzt. Der Sachschaden wurde zunächst mit geschätzten 15.000 Euro angegeben. Die Unfallursache ist derzeit laut Polizei noch unklar. Nach dem Unfall wurde die Landesstraße am späten Samstagabend zeitweise vollständig gesperrt.