Das erste Saison-Pflichtspiel gegen den VfB Stuttgart kann für Meister FC Bayern kommen. Zum Abschluss der kurzen Vorbereitung gibt es ein 2:1 in Zürich. Zwei Talente treffen sehenswert.

Zürich - Der FC Bayern München geht nach einem abschließenden Testspielerfolg mit viel Schwung in das erste Pflichtspiel der Saison. Vier Tage vor dem prestigeträchtigen Supercup-Spiel beim DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart gewann der deutsche Fußball-Meister ohne den geschonten Kapitän Manuel Neuer und den vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien stehenden Angreifer Kingsley Coman mit 2:1 (2:0) beim Grasshopper Club Zürich.

Für Trainer Vincent Kompany, der seine Topspieler um Harry Kane, Joshua Kimmich und Luis Diaz am Dienstag erst nach einer Stunde einwechselte, war es der ordentliche Abschluss einer kurzen Vorbereitung. Zuvor hatte es Siege gegen Olympique Lyon (2:1) und Tottenham Hotspur (4:0) gegeben.

Luis Diaz wartet weiter aufs erste Tor

Kompany ließ vor 23.691 Zuschauern im Letzigrund, darunter Ehrenpräsident Uli Hoeneß, weitgehend eine B-Elf mit zahlreichen Talenten spielen. Der sehr agile Lennart Karl (21. Minute) und Mittelstürmer Jonah Kusi-Asare (26.) trafen sehenswert. Nach einem Neunfach-Wechsel schoss Dayot Upamecano an die Latte (71.). Neuzugang Luis Diaz verpasste mehrfach sein erstes Bayern-Tor. Für den Schweizer Erstligisten verkürzte Loris Giandomenico (51.).

Gnabry angeschlagen - „Der King ist krank“

Serge Gnabry führte die Münchner Zweitbesetzung als Kapitän aufs Spielfeld. Der 30-Jährige musste aber offensichtlich angeschlagen schon nach einer guten halben Stunde ausgewechselt werden.

Nicht zum Aufgebot zählte der 29-jährige Coman. „Der King ist leider krank“, erklärte Sportdirektor Christoph Freund im live übertragenden Vereins-TV. Der französische Nationalspieler soll freilich vor einem Wechsel zu Al-Nassr stehen, der den Bayern eine Ablöse um 30 Millionen Euro einbringen soll. Geld, das sie vielleicht doch noch in eine Verpflichtung von Offensivspieler Nick Woltemade vom Supercup-Gegner VfB Stuttgart investieren könnten.