Zwei Männer nach Dates in Lüneburg zusammengeschlagen

Lüneburg - Zwei Männer sollen in Lüneburg durch das Vortäuschen einer Internetbekanntschaft angelockt und zusammengeschlagen worden sein. Ein 37-Jähriger wurde am Dienstagabend verletzt, ein 24-Jähriger einen Tag zuvor, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei sucht Hinweise zu den Taten und warnt vor Verabredungen jeglicher Art mit Internetkontakten, die persönlich nicht bekannt sind.

Bei dem Jüngeren soll es sich um ein Mitglied der Jungen Union Lüneburg handeln, der mit Gesichtsverletzungen am Kopf in ein Krankenhaus eingewiesen wurde. Die Junge Union sprach in einer Stellungnahme von einem schockierenden Angriff einer Gruppe junger Männer mit Migrationshintergrund. Dies konnte die Polizei nicht bestätigen, die Beamten fahndeten umfangreich nach der Tat, konnte die Personengruppe aber nicht mehr feststellen, wie es hieß.