Überfall in Wittenau

Ein Mann hat in Berlin-Wittenau einen Discounter überfallen. (Symbolbild)

Berlin - Ein Mann hat in Berlin-Wittenau einen Discounter überfallen und dabei eine Mitarbeiterin verletzt. Der Täter sprühte der 59-Jährigen bei dem Raub am Freitagabend Deospray ins Gesicht, wie die Polizei mitteilte. Anschließend nahm er Bargeld aus der geöffneten Kasse. Die Angestellte kam mit einer Augenreizung in die Klinik. Ein weiterer Mitarbeiter im Alter von 26 Jahren stand unter Schock und kam ebenfalls zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.