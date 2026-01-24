Ein Konflikt zwischen vier Männern eskaliert in Lüneburg. Zwei Beteiligte werden verletzt. Die Polizei ermittelt.

Bei einer Auseinandersetzung in Lüneburg sind zwei Männer verletzt worden. (Symbolbild)

Lüneburg - Zwei Männer sind in Lüneburg von Messerstichen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam es am Freitagabend zwischen zwei Männern im Alter von 32 und 27 Jahren sowie zwei weiteren Männern im Alter von 43 und 25 Jahren zu einem Streit.

Dabei soll der 32-Jährige den 43-Jährigen und den 25-Jährigen mit einem Messer verletzt haben. Der 43-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, der 25-Jährige wurde leicht verletzt und ebenfalls medizinisch versorgt.

Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar.