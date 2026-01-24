Wie es zu dem Brand kam und wo im Keller er ausbrach, ist bisher unklar. (Symbolbild)

Berlin - In einem Keller eines sechsgeschossigen Wohngebäudes in Prenzlauer Berg ist am Morgen ein Brand ausgebrochen. Mehrere Menschen wurden aus dem Haus gerettet - manche über eine Drehleiter von außen und andere mit Schutzhauben durch den Treppenraum, wie die Feuerwehr mitteilte. Mehr als 30 Hausbewohner seien in einem Fahrzeug der Feuerwehr betreut worden. Verletzt worden sei niemand.

Der Feuerwehr zufolge entwickelte sich starker Rauch, der durch den Treppenraum in weite Teile des Gebäudes zog. Laut einem Sprecher der Feuerwehr wurde der Brand in einer halben Stunde gelöscht.

Die Aufräumarbeiten liefen am Samstagmorgen noch. Nach Angaben der Feuerwehr ist weiter der Strom abgeschaltet und die Gaszufuhr gesperrt. Wie es zu dem Kellerbrand in der Stargarder Straße kam, ist bisher unklar.