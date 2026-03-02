Schüsse in Bremen: Zwei Männer werden schwer verletzt, einer schwebt zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Die Polizei prüft, ob die Taten zusammenhängen. Die Täter sind auf der Flucht.

Bremen - Zwei Männer im Alter von 43 und 42 Jahren sind in Bremen auf offener Straße durch Schüsse schwer verletzt worden. Für den Älteren bestand zeitweise Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. Sie ermittelt in beiden Fällen wegen versuchter Tötung. Noch sei unklar, ob die beiden Vorfälle in einem Zusammenhang stünden.

Die erste Tat ereignete sich in der Bremer Überseestadt. Am späten Samstagnachmittag alarmierten Anwohner die Polizei, weil sie Schüsse von der Straße gehört hatten. Als die Beamten eintrafen, lag ein 43-Jähriger mit mehreren Schusswunden in den Beinen auf dem Boden. Er wurde in eine Klink gebracht. Zeugen sahen eine Person flüchten.

Am späten Samstagabend wurde die Polizei in die Bremer Neustadt gerufen, wo die Einsatzkräfte auf einen 42-Jährigen mit einer Schusswunde im Fuß trafen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er gab an, dass er einen Streit zwischen zwei Männern schlichten wollte. Dann seien Schüsse gefallen, dabei sei er getroffen worden. Die Männer habe er nicht gekannt.