Eine 7-Jährige und ihre 8-jährige Begleiterin überqueren in Dresdner Stadtteil Strehlen die Straße. Ein Bus erfasst die Mädchen- mit schlimmen Folgen.

Zwei Mädchen werden in Dresden bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. (Symbolbild)

Dresden - Zwei Mädchen sind in Dresden von einem Bus erfasst und schwer verletzt worden. Laut ersten Angaben der Polizei wollten die sieben und acht Jahre alten Mädchen am Dienstagabend die Lockwitzer Straße in Höhe der Lenbachstraße überqueren. Dabei wurden sie vom Bus eines 63-jährigen Fahrers erfasst. Nähere Informationen zur Unfallursache waren zunächst nicht bekannt. Weitere Ermittlungen der Polizei wurden eingeleitet.