Feuerwehrleute machen beim Löschen in einem Mehrfamilienhaus in Neustadt am Rübenberge nahe Hannover eine schreckliche Entdeckung - zwei tote Menschen. Viele Fragen sind noch offen.

Neustadt am Rübenberge - Nach der Entdeckung von zwei Leichen in einem brennenden Mehrfamilienhaus in Neustadt am Rübenberge bei Hannover sind Identität und Geschlecht noch unklar. Die Obduktion sei „in einigen Tagen“ geplant, sagte eine Polizeisprecherin heute.

Auch die Ursache des Feuers und die Schadenshöhe seien noch ungeklärt, die Brandermittler seien im Einsatz, die Untersuchungen dauerten aber an. Feuerwehrleute hatten die beiden Toten am Montag bei den Löscharbeiten gefunden. Die übrigen Bewohner wurden aus dem Haus geholt.

Nach früheren Angaben der Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte am frühen Montagmorgen wegen unklarer Rauchentwicklung aus dem Wohnhaus alarmiert. Die Dachgeschosswohnung konnte wegen der Hitze des Feuers zunächst nicht betreten werden. 145 Feuerwehrleute waren im Einsatz.