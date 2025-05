Zwei junge Frauen an der Elbe in Dresden gerettet

Zwei junge Frauen sind an der Elbe in Dresden gerettet worden (Archivbild).

Dresden - Zwei junge Frauen sind in der Nacht von Feuerwehr und Polizei an der Elbe in Dresden gerettet worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, trieben die beiden auf einer manövrierunfähigen schwimmenden Plattform in der Dunkelheit flussabwärts. Es handelte sich um einen Ponton der Weißen Flotte, den die Frauen mutmaßlich am Ufer losgebunden hatten.

Als ein Rettungsboot der Feuerwehr die Plattform erreichte, seien die 18- und die 20-Jährige in den Fluss gesprungen. Sie hätten offenbar unter Alkoholeinfluss gestanden, teilte die Feuerwehr mit.

Eine der Frauen verließ schnell die Kraft, sie wurde von den Rettern aus dem Wasser gezogen. Im Boot habe sie das Bewusstsein verloren und sich übergeben. Die andere Frau erreichte schwimmend das Ufer und wurde nach einer kurzen Suche schließlich von den Einsatzkräften gefunden. Beide junge Frauen wurden ins Krankenhaus gebracht.

Insgesamt seien 40 Helfer an dem Einsatz beteiligt gewesen. Die Feuerwehr war mit zwei Rettungsbooten auf dem Fluss. Auch eine Drohnenstaffel wurde hinzugezogen.