Für Regensburg bleibt das Fußball-Wunder aus - die Oberpfälzer müssen trotz guter Leistung in Köln den Gang zurück in die 3. Liga antreten. Der FC verpasst einen großen Schritt Richtung Bundesliga.

Köln - Der SSV Jahn Regensburg steht nach einem Remis beim 1. FC Köln vorzeitig als erster Absteiger aus der 2. Fußball-Bundesliga fest. Ein umkämpftes 1:1 (0:0) beim Aufstiegsaspiranten besiegelte bereits zwei Spieltage vor Saisonende das Aus für den abgeschlagenen Tabellenletzten, der erst im Vorjahr den Wiederaufstieg ins deutsche Unterhaus geschafft hatte.

Man habe sich trotz des praktisch schon vor dem Spiel feststehenden Abstiegs vorgenommen, „einfach mit Stolz zu spielen“, sagte Jahn-Torschütze Noah Ganaus. Das sei gelungen. „Die Jungs haben hier leidenschaftlich verteidigt, sich reingehauen“, lobte auch Trainer Andreas Patz und versprach: „Wir wollen die Saison bestmöglich beenden.“ In Köln habe man „den richtigen Schritt gemacht.“

Köln verpasste es durch das Unentschieden, die Tabellenführung vom Hamburger SV (56 Punkte) zurückzuerobern und sich im Aufstiegsrennen in eine bessere Ausgangsposition zu bringen. Als Tabellenzweiter (55) haben die Kölner aber weiter alles in eigener Hand. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz, auf dem der SC Paderborn liegt, beträgt aber nur drei Punkte.

Vor 49.500 Zuschauern im Kölner Stadion traf Tim Lemperle (59. Minute) mit seinem zehnten Saisontreffer zur Führung für die Gastgeber. Noah Ganaus (76.) glich für die Gäste aus und sorgte damit für das erste Auswärtstor der Oberpfälzer seit Februar.

Pfiffe der FC-Fans schon zur Pause

Die Hausherren bestimmten von Beginn an das Spiel, agierten im letzten Drittel aber zu harmlos und unsauber. Vor allem der letzte Pass kam trotz einiger Chancen nur selten an. Regensburg hielt gut dagegen und setzte mit einzelnen Kontern Akzente. FC-Keeper Marvin Schwäbe parierte gegen Sebastian Ernst (19.) und Noah Ganaus (45.+3). Zur Pause verabschiedeten die Kölner Fans ihr Team mit Pfiffen in die Kabine.

Nach Wiederanpfiff erlöste Lemperle den FC, als er nach einer Flanke von Luca Waldschmidt den 14. Torschuss der Geißböcke per Kopf ins Netz beförderte. Wenig später musste jedoch auch Schwäbe hinter sich greifen: Nach einer Flanke scheiterte Ganaus zunächst per Kopf am Torwart, schob den Abpraller dann aber aus kurzer Distanz über die Linie. In der Schlussphase drängte Köln vergebens auf den Siegtreffer.