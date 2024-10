SC Paderborn gegen Werder Bremen - das gab es schon einmal im DFB-Pokal im Oktober 2022. Am Mittwoch wollen die Bremer eine erneute Überraschung verhindern.

Zwei Jahre nach Pokal-Aus: Werder will Revanche in Paderborn

Bremen - Werder Bremen will sich am Mittwochabend im DFB-Pokal für das Ausscheiden beim SC Paderborn vor zwei Jahren revanchieren. Im Oktober 2022 verlor der Fußball-Bundesligist beim aktuellen Tabellendritten der zweiten Liga ebenfalls in der zweiten Runde mit 4:5 im Elfmeterschießen.

„Die werden sicherlich mit einer breiten Brust kommen. Aber wir müssen den Qualitätsunterschied, den wir auf unserer Seite haben, auch sichtbar machen“, sagte Werder-Trainer Ole Werner am Montag.

Zu dem Ausscheiden 2022 sagte der 36-Jährige nur: „Ich glaube nicht, dass die Partie vor zwei noch eine große Rolle spielt. Dafür werden viele Spieler dabei sein, die vor zwei Jahren noch gar nicht auf dem Platz standen. Bei beiden Mannschaften haben sich Dinge getan.“

Aus der damaligen Paderborner Startelf sind nur noch drei Spieler dabei. Bei Werder sind es immerhin acht. „Da wartet ein guter Gegner auf uns - eine Topmannschaft in der zweiten Liga“, sagte Werner.