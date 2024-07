Lüneburg - In der Gemeinde Vögelsen im Landkreis Lüneburg sind am frühen Morgen zwei Geldautomaten gesprengt worden. Die Täter flohen nach den zwei Explosionen gegen 3.30 Uhr in einem dunklen Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass aus einem der Automaten Bargeld entwendet worden ist.

Anwohner in der Lüneburger Straße meldeten die Vorfälle an den Geldautomaten. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten die Verdächtigen entkommen, wie es weiter hieß. Die zerstörten Automaten gehören zu zwei Banken, die ihre Filialen unmittelbar nebeneinander am Tatort haben. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt. Anschließend wurden die Spuren am Tatort gesichert. Die Polizei Lüneburg nimmt Hinweise entgegen.