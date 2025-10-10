Zwei Senioren laufen am Fahrbahnrand einer Landstraße entlang, als sie von einem Autofahrer erfasst werden. Nun liegen sie schwer verletzt im Krankenhaus.

Nordhausen/ Dingelstädt - Zwei Senioren sind auf einer Landstraße im Eichsfeldkreis von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Den Angaben der Polizei zufolge war das Pärchen zu Fuß am Fahrbahnrand zwischen Dingelstädt und Wachstedt unterwegs.

Die 81-jährige Frau und der 80-jährige Mann wurden bei dem Unfall am Donnerstagnachmittag schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Laut ersten Ermittlungen der Polizei gab der 86-jährige Fahrer an, er sei von der tiefstehenden Sonne geblendet worden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiter an.