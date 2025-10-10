Vor zwei Wochen kamen im Zoo der Hauptstadt Flusspferd-Zwillinge zur Welt, aber nur ein Jungtier überlebte. Der kleine Bulle macht Fortschritte.

Berlin - Schlafen, kuscheln und planschen - das sind die drei Lieblingsbeschäftigungen des vor knapp zwei Wochen geborenen Flusspferd-Babys im Berliner Zoo. „Mittlerweile wiegt der kleine Bulle rund 32 Kilogramm“, sagte Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem. Das Jungtier entwickele sich gut. Bei seiner Geburt habe es nur 28 Kilo gewogen, deutlich weniger als die für neugeborene Flusspferde üblichen 40 Kilogramm.

Am 28. September hatte Flusspferd-Dame Nala Zwillinge zur Welt gebracht, jedoch überlebte nur eins der beiden männlichen Jungtiere. „Jede Gewichtszunahme ist ein ermutigendes Zeichen dafür, dass das Jungtier genug trinkt und von seiner Mutter fürsorglich umsorgt wird“, betonte der Zoodirektor.

Mutter Nala verbringe mit ihrem Nachwuchs die erste Zeit abseits des großen Wasserbeckens. Der noch namenlose kleine Bulle hüpfe munter durch das Becken und schüttele dann das Wasser beim Auftauchen aus seinen kleinen, wackelnden Ohren. Nala und ihr Nachwuchs sind derzeit noch nicht für Zoo-Besucher zu sehen.