In einer Wohnung in Hannover kommt es zwischen zwei Frauen und einem Mann zum Streit. Die Auseinandersetzung endet für die Frauen im Krankenhaus.

Zwei Frauen in Wohnung verletzt - Verdächtiger in Gewahrsam

In einer Wohnung in Hannover ist ein häuslicher Streit eskaliert. (Symbolbild)

Hannover - Bei einer Auseinandersetzung in einer Wohnung in Hannover sind zwei Frauen verletzt worden, eine von ihnen schwer. Der Tatverdächtige ist in Polizeigewahrsam, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zwischen den beiden Frauen und dem Mann war es demnach am Samstag aus bislang unbekannter Ursache zu einem Streit gekommen, der dann eskalierte. Der Mann soll die Frauen angegriffen haben. Bei der Polizei gingen mehrere Notrufe ein.

Die Einsatzkräfte rückten mit mehreren Fahrzeugen an und nahmen den mutmaßlichen Angreifer in der Wohnung fest. Die Opfer wurden von einem Notarzt vor Ort versorgt und kamen ins Krankenhaus. Zum Alter der Beteiligten machte die Polizei zunächst keine Angaben. Unklar war auch, in welcher Beziehung die drei zueinander standen. Ein Richter sollte am Sonntag entscheiden, ob der Tatverdächtige in Untersuchungshaft kommt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.