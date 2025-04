Drentwede - Ein Radfahrer in Drentwede im Kreis Diepholz ist von einem Auto überfahren und tödlich verletzt worden. Der 46-Jährige war mit seiner Begleiterin auf einem schmalen Weg mit einem E-Bike unterwegs, wie ein Polizeisprecher sagte.

Als den Radfahrern ein Auto entgegenkam, habe die Frau sich noch rechtzeitig in einen Grünstreifen retten können, hieß es. Der Mann, der in der Mitte des schmalen Wegs fuhr, sei frontal von dem ebenfalls in der Mitte fahrenden Auto erfasst worden. Der Wagen des 67-Jährigen habe den Radfahrer überrollt und mehrere Meter mitgeschleift, so der Sprecher.

Der 46-Jährige starb noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. Die Frau und der Autofahrer erlitten den Angaben zufolge einen Schock.