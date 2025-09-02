Ein Rentner wendet mitten auf der A4 – zwei Verkehrsteilnehmer greifen ein. Warum der 84-Jährige die Orientierung verlor, schildert er der Polizei.

Ein 84-Jähriger ist mit der Verkehrssituation auf der A4 überfordert und wird von zwei Autofahrern bei seiner Geisterfahrt gestoppt. (Archivbild)

Hermsdorf - Zwei Autofahrer haben auf der A4 beim Hermsdorfer Kreuz nahe Jena die Geisterfahrt eines Rentners gestoppt. Der 84-Jährige war am Montagabend auf der Richtungsfahrbahn Frankfurt entgegengesetzt unterwegs, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Der Mann habe mitten auf der Fahrbahn gewendet. Zwei mutige Verkehrsteilnehmer hätten daraufhin den Geisterfahrer mit ihren Fahrzeugen eingekesselt und ihn so gestoppt.

Beim Eintreffen der Beamten gab der 84-Jährige an, aufgrund der Baustellen am Hermsdorfer Kreuz mit der Verkehrssituation überfordert gewesen zu sein. Es wurde niemand verletzt. Gegen den Falschfahrer wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.