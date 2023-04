Zwei Autos brennen in der Nacht in Berlin-Biesdorf

Berlin - Ein Transporter und ein Auto haben in der Nacht zu Donnerstag in Berlin-Biesdorf gebrannt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde dabei niemand verletzt. Die Beamten gehen von einer Brandstiftung aus. Den Angaben zufolge bemerkte eine Passantin gegen 2.30 Uhr den brennenden Transporter und rief die Feuerwehr. Das Fahrzeug brannte dennoch nahezu vollständig aus, erklärte die Polizei. Die Flammen hätten außerdem auf ein weiteres Auto übergegriffen, das an der Fahrerseite stark beschädigt wurde. Ein Brandkommissariat ermittelt.