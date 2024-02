Burgstädt - Bei einem Brand in einer Firma in Burgstädt (Landkreis Mittelsachsen) sind am Freitag zwei Mitarbeiter leicht verletzt worden. Die beiden Männer im Alter von 19 und 35 Jahren kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus, wie die Polizeidirektion Chemnitz am Samstag mitteilte. Das Feuer sei vermutlich durch einen technischen Defekt entstanden. Der Sachschaden wurde auf 12.500 Euro geschätzt.