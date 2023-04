Dresden - Zwei abgelehnte Asylbewerber sind am Sonntag aus der Abschiebehaft in Dresden geflohen. Wie die zuständige Landesdirektion Sachsen am Nachmittag mitteilte, betrifft das zwei Männer im Alter von 30 und 31 Jahren aus Algerien. „Die Polizei wurde hinzugezogen. Bisher konnten die Personen nicht aufgegriffen werden“, hieß es. „Die Ermittlungen laufen.“

Bisher waren in der Einrichtung zum Vollzug der Abschiebehaft und des Ausreisegewahrsams zwölf abgelehnte Asylbewerber untergebracht. Insgesamt stehen 58 Plätze zur Verfügung, darunter 34 für den Ausreisegewahrsam und 24 Plätze für die Abschiebehaft. Am Montag will die Landesdirektion über Einzelheiten des Falls informieren.