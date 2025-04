Zwei 18-Jährige sind in Bodenburg von Unbekannten verletzt worden. (Symbolbild)

Bad Salzdetfurth - Zwei 18-Jährige sind in Bad Salzdetfurth (Landkreis Hildesheim) bei einer Auseinandersetzung verletzt worden. Die beiden jungen Männer seien am Mittag mit Schnittverletzungen an den Armen vor einem Haus im Ortsteil Bodenburg angetroffen worden, teilte die Polizei mit.

Nach ersten Erkenntnissen sollen zwei Männer geflüchtet sein. Eine Fahndung mit einem Großaufgebot der Polizei verlief zunächst erfolglos. An der Suche waren auch die Autobahnpolizei sowie ein Hubschrauber beteiligt.

Der genaue Hergang und die Hintergründe der Tat sind nach Angaben der Beamten bislang völlig unklar. Die beiden 18-Jährigen sprechen kaum Deutsch, was die Ermittlungen erschwere. Ob sich die mutmaßlichen Täter und Opfer kannten, sei nicht bekannt. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Verletzungen seien aber nicht lebensbedrohlich, hieß es.