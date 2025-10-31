Unfälle Zustellfahrzeug fährt Rentnerin um - Hubschrauber im Einsatz
Beim Rückwärtsfahren übersieht ein Mann eine 82-Jährige. Das hat schlimme Folgen.
31.10.2025, 16:04
Probstzella - Eine 82-Jährige ist in Probstzella (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) von einem Zustellfahrzeug umgefahren worden. Der Fahrer habe die Frau beim Rückwärtsfahren übersehen, teilte die Polizei mit. Die Seniorin habe sich bei dem Unfall am Donnerstag am Kopf verletzt und sei mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden.