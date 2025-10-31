weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Unfälle Zustellfahrzeug fährt Rentnerin um - Hubschrauber im Einsatz

Beim Rückwärtsfahren übersieht ein Mann eine 82-Jährige. Das hat schlimme Folgen.

Von dpa 31.10.2025, 16:04
Die Seniorin kam mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus. (Symbolbild)
Die Seniorin kam mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus. (Symbolbild) Bodo Schackow/dpa

Probstzella - Eine 82-Jährige ist in Probstzella (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) von einem Zustellfahrzeug umgefahren worden. Der Fahrer habe die Frau beim Rückwärtsfahren übersehen, teilte die Polizei mit. Die Seniorin habe sich bei dem Unfall am Donnerstag am Kopf verletzt und sei mit einem  Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden.