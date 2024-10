Beim Überholen kommt einem 85-Jährigen in Mittenwalde ein Auto auf der Gegenspur entgegen, es kommt zum Zusammenstoß. Der Mann überlebt den Unfall nicht und der zweite Fahrer wird schwer verletzt.

Zusammenstoß beim Überholen in Mittenwalde - 85-Jähriger tot

Mittenwalde - Ein 85 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem weiteren Auto auf der Landstraße 75 in Mittenwalde (Kreis Dahme-Spreewald) ums Leben gekommen. Der 25 Jahre alte Fahrer des zweiten Autos wurde bei dem Unfall am frühen Dienstagabend schwer verletzt, wie die Polizeidirektion Süd mitteilte. Er kam den Angaben zufolge mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Der 85-Jährige überholte demnach einen Kleintransporter in einer Kurve, in der ihm das Auto des 25-Jährigen entgegenkam. Es kam zur Kollision. Die Landstraße war nach dem Unfall bis in die Abendstunden gesperrt. Die Polizei schätzte den Schaden auf 30.000 Euro.