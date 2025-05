Thüringen war in der Vergangenheit ein wichtiger Ort für die Sozialdemokratie. Daran will die SPD in Gotha erinnern.

Die SPD erinnert in Gotha an ihre Geschichte

Gotha - In der langen Geschichte der Sozialdemokratie spielt Thüringen eine wichtige Rolle: Daran erinnert die SPD in Gotha. In der Stadt, die seit fast zwei Jahrzehnten vom SPD-Mann Knut Kreuch regiert wird, geht es um den Gothaer Vereinigungsparteitag vor 150 Jahren. Die Parteispitze spricht von einem „Schlüsselmoment der deutschen Sozialdemokratie“ und einem „Gründungsakt“ im Jahr 1875.

In der damaligen Gaststätte „Tivoli“ schlossen sich der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein (ADAV) und die Sozialdemokratische Arbeiterpartei (SDAP) zur Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands (SAP) zusammen – mit einem gemeinsamen Programm für eine gerechtere Gesellschaft. Daran wollen heute Abend der SPD-Parteivorstand gemeinsam mit dem Geschichtsforum erinnern - am historischen Ort, dem Gothaer Tivoli.

Die SAP wuchs im 19. Jahrhundert rasch und erzielte bei Reichstagswahlen erste Erfolge. Schon bald sah sie sich zunehmenden staatlichen Schikanen ausgesetzt, die im „Sozialistengesetz“ von Kanzler Otto von Bismarck gipfelten. Es verbot sozialistische Vereine, Versammlungen und Zeitungen. Sozialisten wurden verfolgt. Trotzdem erhielt die Partei immer mehr Wählerzulauf. 1890 wurde das Gesetz aufgehoben.

Geschichtsträchtig auch Erfurt und Eisenach

1891 war Erfurt Ort eines ebenfalls wichtigen Parteitags in der Geschichte der Partei, der inzwischen den Namen SPD trug. Das beschlossene Erfurter Programm verband übergreifende Ziele wie die Abschaffung der Klassenherrschaft mit praktischen Forderungen etwa nach einem allgemeinen Wahlrecht, dem Acht-Stunden-Tag und der Gleichberechtigung von Frauen.

Und es gibt noch ein wichtiges Datum der Sozialdemokratie in Thüringen: 1869 wurde in Eisenach unter maßgeblicher Beteiligung von August Bebel und Wilhelm Liebknecht die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Deutschlands (SDAP) gegründet. Sie war nach dem 1863 von Ferdinand Lasalle in Leipzig gegründeten Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein (ADAV) die zweite bedeutende Arbeiterpartei in Deutschland - bis zum Zusammenschluss beider Parteien vor 150 Jahren.