Wolfsburg - Der VfL Wolfsburg startet mit einem Auswärtsspiel in die neue Saison der Fußball-Bundesliga. Die Niedersachsen reisen am 23./24. August zum 1. FC Heidenheim. Die erste Heimpartie ist eine Woche später gegen den FSV Mainz 05. Das geht aus dem Spielplan hervor, den die Deutsche Fußball Liga (DFL) veröffentlicht hat.

Auch am 3. Spieltag (12. bis 14. September) sind die Wolfsburger Gastgeber. Dann kommt Zweitliga-Meister 1. FC Köln. Es ist ein besonderes Spiel: Der Verein feiert am 12. September sein 80-jähriges Bestehen.



Vor der Winterpause ist der SC Freiburg am 15. Spieltag (19. bis 21. Dezember) zu Gast. Die Hinrunde endet mit dem Nordduell gegen den FC St. Pauli (13. bis 15. Januar). Die genauen Spieltermine werden zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt.