Bauarbeiten laufen an dem historischen Eisenbahnviadukt in Chemnitz.

Chemnitz - Nach umfangreichen Bauarbeiten rollt der Bahnverkehr seit Samstag wieder zweigleisig über das historische Chemnitzer Viadukt. Damit sei nun auch für das zweite Gleis alles komplett erneuert: Schienen, Schotter, Kabel, Signale und Oberleitungs-Kettenwerke, teilte die Deutsche Bahn mit. Mit der Inbetriebnahme des zweiten Gleises sei das Ende der Arbeiten an dem denkmalgeschützten Bauwerk aus Flussstahl in greifbare Nähe gerückt. Es ist mehr als 100 Jahre alt und Teil des Chemnitzer Bahnbogens auf der Sachsen-Franken-Magistrale. In den kommenden Monaten stünden weitere Arbeiten etwa an der Oberleitung und Entwässerung an. Dazu seien noch einmal kurzzeitige Sperrungen nötig. 2025 sollen die Restarbeiten im Bahnbogen und dem Viadukt abgeschlossen sein.