Am Mittwoch loderten in Brandenburg die Flammen in mehreren Wäldern. In der Gohrischheide bleibt die Lage weiter ernst. Die Gefahr für weitere Feuer steigt am Wochenende wieder.

Am Samstag soll in Brandenburg an vielen Orten wieder eine hohe bis sehr hohe Waldbrandgefahr bestehen. (Symbolbild)

Potsdam - Nach kurzer Entspannung dank örtlichen Regens steigt die Gefahr von Waldbränden in Brandenburg am Wochenende wieder an. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet damit, dass am Samstag in vielen Regionen die zweithöchste oder höchste Gefahrenstufe gelten wird. Nur in den Gegenden um Grünow in der Uckermark, den Stechlinsee, Wittstock, Zehdenick an der Havel und Kyritz soll die mittlere Gefahrenstufe gelten.

Am Mittwoch brannten in Brandenburg gleich mehrfach Wälder. Am heißesten Tag des Jahres galt in fast allen Landkreisen die höchste Waldbrandgefahr. Beim Waldbrand in der Gohrischheide an der Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg bleibt die Lage ernst. Das Feuer sei am frühen Morgen weiterhin nicht unter Kontrolle, teilte eine Sprecherin des Landkreises mit.