Ein Auto bleibt auf einem unbeschrankten Bahnübergang im Barnim stehen. Ein Regionalzug prallt gegen das Fahrzeug - mit Folgen für den Bahnverkehr bis nach Berlin.

Ein Auto blieb bei Ahrensfelde an einem unbeschrankten Bahnübergang auf den Schienen stehen. (Symbolbild)

Ahrensfelde/Blumberg - An einem unbeschrankten Bahnübergang ist in Blumberg, einem Ortsteil von Ahrensfelde im Barnim, ein Regionalzug gegen ein Auto geprallt. Der Unfall nordöstlich von Berlin löste am Nachmittag Störungen bis zum Bahnhof Berlin-Ostkreuz aus, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Ost sagte. Verletzt wurde niemand.

Sachverständige mussten prüfen, ob der am Bahnübergang stehende Zug noch fahrbereit ist. Das Auto war laut Polizei auf die Schienen gerollt und dort stehen geblieben - warum, konnte die Behörde bislang nicht sagen.