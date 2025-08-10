Ein unbeschrankter Bahnübergang, ein herannahender Zug – und ein Schreck für 80 Reisende: Ein Zusammenstoß mit einem Auto ging glimpflich aus.

Bad Bodenteich - Ein Zug hat ein Auto an einem unbeschrankten Bahnübergang in Bad Bodenteich (Landkreis Uelzen) erfasst. Die Autofahrerin und die 80 Bahnreisenden seien unverletzt, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die Lokführerin habe einen Schock erlitten und werde betreut.

Die Autofahrerin passierte am Mittag den Bahnübergang mit Andreaskreuz. Ermittler gehen davon aus, dass die Frau den heranfahrenden Zug nicht gesehen hatte. Die Bahn erfasste das Auto noch am Heck, beide Fahrzeuge kamen zum Stehen. Niemand sei verletzt worden, sagte der Sprecher der Bundespolizei. „Das ist so glimpflich ausgegangen.“

Die Bahnstrecke zwischen Uelzen und Wittingen war für zwei Stunden gesperrt. Der Bahnbetreiber Erixx richtete einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Die Reisenden in dem betroffenen Zug konnten die Waggons zeitweise verlassen und ihre Fahrt schließlich fortsetzen. Am Triebwagen entstand nur ein Lackschaden, am Auto ein Blechschaden am Heck.