  3. Notfall: Zug erfasst 42-Jährigen – Bahnhof zeitweise gesperrt

Ein 42-Jähriger stirbt am Eisenacher Hauptbahnhof, nachdem ihn ein Zug erfasst. Die Polizei geht von einem Unfall aus – der Bahnhof blieb vorübergehend gesperrt.

Von dpa 21.02.2026, 12:05
Ein 42-Jähriger stirbt beim Überqueren der Gleise am Hauptbahnhof Eisenach. (Symbolbild)
Ein 42-Jähriger stirbt beim Überqueren der Gleise am Hauptbahnhof Eisenach. (Symbolbild) picture alliance / ZB

Eisenach - Ein Mann ist am Eisenacher Hauptbahnhof am frühen Samstagmorgen von einem Zug erfasst und getötet worden. Der 42-Jährige habe offensichtlich die Gleise überqueren wollen und dabei nicht auf den Zugverkehr geachtet, hieß es aus dem Lagezentrum.

Wie die Polizei weiter mitteilte, wird nach derzeitigen Erkenntnissen von einem Unfall ausgegangen. Der Bahnhof sei kurzzeitig gesperrt worden. Es sei zu Ausfällen und Verspätungen gekommen. 14 Züge im Nah- und Fernverkehr seien davon betroffen gewesen.