Drei Tage nach dem Schuljahresstart für die größeren Kinder dreht sich in Thüringen alles um die Abc-Schützen. Sie feiern mit ihren Familien die Schuleinführung.

Süßer Schulstart: Für 19.000 Erstklässler in Thüringen beginnt mit der Zuckertüte ein neuer Lebensabschnitt. (Symbolfoto)

Erfurt - Es ist das große Fest, das Tausende Mädchen und Jungen sehnlichst erwartet haben: Drei Tage nach dem offiziellen Schuljahresstart haben rund 19.000 Kinder in Thüringen ihre Schuleinführung gefeiert. Höhepunkt war das Überreichen der mit Süßigkeiten, Geschenken, Stiften und Heften gefüllten Zuckertüten in den Schulen, die für die Erstklässler kleine Feierstunden organisiert hatten. Dabei lernten die Schulanfänger auch ihre älteren Mitschüler kennen, die Programme für sie einstudiert hatten. Anschließend ging es für die Abc-Schützen nach Hause, wo oftmals ein gedeckter Kuchentisch auf sie wartete.

Teilweise veranstalten Familien auch aufwendige Feiern in großer Runde in Gaststätten, andere nutzen den Tag der Schuleinführung zu einem besonderen Picknick oder zu einem Tierparkbesuch. Die Zahl der in diesem Jahr eingeschulten Sechs- und Siebenjährigen liegt nach Angaben des Bildungsministeriums knapp unter dem des Vorjahres.