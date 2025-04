In der Garage eines Hauses kommt es zu einer Explosion. Ein 37-Jähriger wird dabei schwer verletzt. Was ist passiert?

Familienvater nach Explosion in Goslar schwer verletzt

Bei einer Explosion in einer Garage ist ein 37-Jähriger schwer verletzt worden. (Symbolbild)

Goslar - Bei einer Explosion in der Garage eines Einfamilienhauses in Goslar ist ein 37-Jähriger schwer verletzt worden. Der Familienvater wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Hannover geflogen, wie die Polizei mitteilte. Die ebenfalls 37 Jahre alte Ehefrau erlitt bei der Explosion im Stadtteil Oker leichte Verletzungen, das Kind blieb unverletzt.

Laut Polizei handelt es sich vermutlich um eine Gasexplosion. Woher das Gas kam und weshalb es explodierte, war zunächst unklar. Garage und Wohnhaus sind miteinander verbunden und wurden vorerst gesperrt, da die Statik überprüft werden muss, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Ermittlungen zur Unglücksursache dauern an.