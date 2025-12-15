Bremerhaven/Antarktis - Auch in der Antarktis wird es zu Weihnachten etwas Besonderes zu essen geben: Die aktuelle Mannschaft der Forschungsstation Neumayer III kann sich auf Hochrippe vom Rind mit Sauce béarnaise, Marktgemüse und Herzoginkartoffeln freuen, wie Koch Thorben Koeppen sagt. Vorweg wird eine Apfel-Blumenkohl-Suppe mit Zimtnüssen serviert, den Abschluss des Menüs bildet ein Bratapfel-Tiramisu.

Die Zubereitung wird allerdings sein Nachfolger Richard Pozgaj aus Landsham bei München übernehmen. Nach einem Jahr in der Eiswüste verlässt Koeppen kurz vor Weihnachten die Antarktis. Zunächst bleibt er drei Wochen in Südafrika, bevor es in seine Heimatstadt Wilhelmshaven geht. Dort wird er als Erstes ein Fischbrötchen essen. „Das ist eine kleine Tradition von mir, wenn ich von meinen Reisen zurückkomme“, sagt Koeppen, der auch schon auf einem Eisbrecher am Nordpol gekocht hat.