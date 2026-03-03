Wieder ist die A24 in MV zwischen den Anschlussstellen Hagenow und Wöbbelin für einen Tag dicht. Das ist diesmal der Grund.

Die A24 wird in MV am Mittwoch erneut voll gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Hagenow und Wöbbelin. (Symbolbild)

Hagenow - Autofahrer auf der Autobahn 24 Berlin - Hamburg müssen sich am Mittwoch erneut auf eine Vollsperrung in Mecklenburg-Vorpommern einstellen. Zwischen den Anschlussstellen Hagenow und Wöbbelin müssen Frostschäden dringend repariert werden, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Es gebe kleinere und größere Schlaglöcher infolge der Minustemperaturen der vergangenen Wochen.

Die Vollsperrung betrifft demnach beide Richtungen des rund 17 Kilometer langen Autobahnabschnitts. Sie soll von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr andauern. Eine Umleitung sei ausgeschildert, hieß es.

Mehrfach Vollsperrungen in dem Bereich

Der A24-Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Hagenow und Wöbbelin im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist seit Jahresbeginn wiederholt in beiden Richtungen voll gesperrt gewesen. Grund sind zwei Baustellen. Zwei marode Brücken werden abgerissen und Ersatzbrücken gebaut.

Seit Anfang Januar wird der Verkehr an den Brückenbaustellen in jeder Richtung einspurig vorbeigeleitet. Das belaste die Fahrbahn enorm, erläuterte ein Sprecher der Autobahn GmbH. Deshalb müsse der Abschnitt jetzt nach Frostaufbrüchen instand gesetzt werden. Dabei würden gleich noch die Fahrbahnmarkierungen im Baustellenbereich erneuert. Sie nutzten sich schnell ab. Die Bauarbeiten sollen bis Ende Juni abgeschlossen sein.