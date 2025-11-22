Eine 75-Jährige fährt mit zu hoher Geschwindigkeit in einen Kreisverkehr in Ilmenau - es kommt zum Unfall. Die Frau wird dabei verletzt.

Ilmenau - Eine 75-Jährige hat sich in einem Kreisverkehr in Ilmenau mit dem Auto überschlagen und ist dabei leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr die Frau an der Autobahnanschlussstelle 71 Ilmenau-Ost mit unangepasster Geschwindigkeit auf den bepflanzten Kreisel. Demnach kollidierte sie dort mit einem Stein, wodurch sich das Fahrzeug überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam.

Bei dem Unfall am Freitagabend sei die Fahrzeugführerin leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht worden. Der Polizei zufolge war ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest positiv. Der 75-Jährigen sei eine Blutentnahme angeordnet und ihr Führerschein sichergestellt worden.

Laut Polizei wurde das Auto mit einem Totalschaden in Höhe von 20.000 Euro abgeschleppt. Der Kreisverkehr sei in Fahrtrichtung Bücheloh und Gehren für drei Stunden voll gesperrt gewesen.