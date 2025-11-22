Ein Bagger beschädigt eine Gasleitung und löst einen großen Feuerwehreinsatz aus. Seit Freitagabend ist die vielbefahrene Bundesstraße 184 im Jerichower Land wieder offen.

Menz - Die vielbefahrene Bundesstraße 184 zwischen Magdeburg und Zerbst ist nach einem Gasleck wieder freigegeben. Wie eine Sprecherin des Netzbetreibers Avacon mitteilte, war die Straße ab Freitagabend wieder befahrbar. Das Leck sei abgedichtet worden und die Reparaturen hätten nun begonnen.

Wie ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr mitteilte, hatte am Freitagnachmittag ein Bagger die Gasleitung bei Arbeiten an einer Brücke in Menz (Jerichower Land) beschädigt. Das Gas sei mit hohem Druck ausgeströmt. Rund um das Leck sei ein Gefahrenbereich im Umkreis von 150 Metern eingerichtet worden. Die Ortschaft wurde den Angaben zufolge zwischenzeitlich abgeriegelt.