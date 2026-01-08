Im Zoo Leipzig locken beheizte Tierhäuser und bunte Lichtkunst in Gondwanaland an den kalten Tagen. Auch eine derzeit besondere Attraktion ist im Warmen zu beobachten.

Leipzig - Wer den Zoo Leipzig an den bevorstehenden frostigen Wintertagen besuchen will, wird nicht frieren müssen. Es gebe zahlreiche Angebote in warmen Häusern, sagte Sprecherin Maria Saegebarth.

Unter den Tieren kämen die Sibirischen Tiger und die Schneeleoparden gut mit den Temperaturen zurecht. Dagegen würden etwa die Savannentiere nur zeitweise im Freien gezeigt oder seien in den Häusern zu sehen.

Passend zum Wintereinbruch beginnt am Donnerstag das „Magische Tropenleuchten“. Dabei wird die Tropenhalle Gondwanaland künstlerisch illuminiert. Ein „wohlig warmer Dschungel mit bunten Lichtern“, erwarte die Besucherinnen und Besucher, sagte Saegebarth.

Koala mit Nachwuchs im Warmen zu sehen

Auch im Aquarium und im Terrarium des Zoos herrschten angenehme Temperaturen. „Außerdem ist unser Koala mit Nachwuchs im Warmen zu beobachten“, sagte Saegebarth.

Die Wege im Zoo würden von Schnee geräumt. Es sei auch genügend Streumaterial vorrätig, damit die Gäste sicher vorankämen, sagte Saegebarth.