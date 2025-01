Frankfurt (Oder)/ Berlin - Mitarbeiter des Zolls in Frankfurt (Oder) haben bei ihren Kontrollen vor Silvester auch mehrere Kugelbomben sichergestellt, die aus Polen eingeführt wurden. „Die sind für professionelle Feuerwerke gedacht und nicht für den Otto Normalverbraucher“, sagte Sprecherin Astrid Pinz. Kugelbomben haben eine hohe Explosionskraft und sind in Deutschland nicht für den Allgemeingebrauch zugelassen. Sie seien auch wegen der Zündschnur, die rasch abbrenne, sehr gefährlich, so Pinz.

Laut der Zoll-Sprecherin werden Kugelbomben seit Jahren vom Zoll sichergestellt. „Das ist schon immer ein Problem gewesen, aber in diesem Jahr gibt es eine spezielle Diskussion über die Kugelbomben“, sagte Pinz. Zahlen konnte sie nicht nennen.

In Berlin wurden in der Silvesternacht an mehreren Orten solche Feuerwerkskugeln gezündet und haben dort Schäden angerichtet: In Schöneberg wurden Häuserfassaden und Autos stark beschädigt, drei Dutzend Wohnungen wurden vorerst unbewohnbar. Es gab auch Verletzte. Auch in der Neuköllner Schillerpromenade und in der Okerstraße wurden mehrere Hausfassaden, Fenster und Autos beschädigt.

Die Polizei geht außerdem davon aus, dass eine Kugelbombe für lebensgefährliche Verletzungen eines Siebenjährigen in Tegel verantwortlich ist. In anderen Orten in Deutschland kamen Menschen beim Zünden von Kugelbomben ums Leben. Unter ihnen ist ein 21-Jähriger, der am Silvesterabend auf einem Feld im brandenburgischen Kremmen durch die Wucht der Sprengstoff-Explosion starb.

Kugelbomben enthalten verschiedene pyrotechnische Mischungen und können bis zu mehrere Kilogramm wiegen, heißt es vom Bundesverband für Pyrotechnik und Kunstfeuerwerk. Aufgrund der großen Menge an Explosivmasse und ihrer der komplexen Funktionsweise seien die Kugeln in Deutschland ausschließlich für staatlich geprüfte Pyrotechniker zugelassen. Das Mindestalter für den legalen Erwerb betrage 21 Jahre; Lagerstätten und Transport bräuchten besondere Zulassungen.

Laut Verband sind diese Feuerwerkskugeln die „Hauptdarstellerinnen“ bei professionellen Großfeuerwerken. Sie werden auf Abschussrohre aus Stahl oder Kunststoff gesetzt und mit elektrischen Zündern versehen.

Laut der Zoll-Sprecherin wurden bei den Kontrollen an der Grenze zu Polen und in anderen Bereichen auch wieder besonders häufig andere illegale Raketen und Böller aus Polen sichergestellt. Kontrolliert wurde auch auf Bundes- und Landstraßen sowie Autobahnen. Verboten ist etwa die Einfuhr von Feuerwerkskörpern der Kategorien F3 und F4 ohne sprengstoffrechtliche Erlaubnis. Wie viel illegale Pyrotechnik sichergestellt wurde, lasse sich bislang nicht sagen, sagte die Sprecherin. Zu Silvester 2023 seien es 3,8 Tonnen gewesen.