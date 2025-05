Berlin - Bei gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten bei einer propalästinensischen Kundgebung zum Nakba-Gedenktag sind in Berlin mehrere Menschen verletzt worden. Ein Polizist wurde nach Polizeiangaben in die Menge hineingerissen und niedergetrampelt. Er sei ins Krankenhaus gekommen. Mindestens 50 Menschen wurden festgenommen, wie die Polizei über die Plattform X mitteilte.

In der Spitze hatten nach Polizeiangaben rund 1.100 Menschen am Donnerstagabend in Kreuzberg zum Teil aggressiv gegen Israel und den Krieg in Gaza demonstriert. Es sei zu „erheblichen Gewalttätigkeiten aus der Menge“ auf Polizeibeamte gekommen, berichtete Polizeisprecher Florian Nath. Es habe Flaschen- und Steinwürfe gegeben.

Der schwer verletzte Polizist habe einen gebrochenen Arm und Verletzungen am Oberkörper. Er befinde sich weiter im Krankenhaus, so Nath. Der Beamte gehöre der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit der Polizei an. Er sein in die Menge gegangen, um Festnahmen durchzuführen. „Dabei ist er gezielt angegriffen und zu Boden gebracht worden. Dann wurde auf ihn eingetreten“, so der Sprecher.

Verletzte Polizisten und Demonstranten

Nach jüngsten Angaben der Polizei wurden insgesamt elf Beamte und auch Demonstranten verletzt. Die verletzten Demonstranten seien von der Berliner Feuerwehr versorgt und in Krankenhäuser gebracht worden. Angaben zur Anzahl der Betroffenen seien nicht möglich, sagte Sprecher Nath. Auch ein Feuerwehrsprecher konnte dazu keine Angaben machen. Aus Sicht der Feuerwehr gab es aber kein „größeres Einsatzaufkommen“.

Die Polizei ermittelt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Landfriedensbruchs und tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Die Polizei löste die Demonstration nach den gewaltsamen Auseinandersetzungen auf. Weitere Details zum Einsatz wollte die Behörde im Tagesverlauf nennen.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner verurteilte die Angriffe gegen die Einsatzkräfte. „Der Angriff auf einen Berliner Polizisten bei der Demonstration in Kreuzberg ist nichts anderes als ein feiger, brutaler Gewaltakt. Wer Einsatzkräfte angreift, greift unseren Rechtsstaat an – und damit uns alle“, sagte der CDU-Politiker.