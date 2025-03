Bundesweite Mindestlohn-Kontrollen: Auch in Sachsen-Anhalt prüfte der Zoll Friseursalons, Spielhallen und Gastrobetriebe. In mehreren Fällen gab es Auffälligkeiten.

Zoll prüft 80 Betriebe in Sachsen-Anhalt auf Mindestlohn

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit hat in mehreren Betrieben Unregelmäßigkeiten festgestellt.

Magdeburg - Der Zoll hat in Sachsen-Anhalt mehrere Betriebe auf mögliche Verstöße gegen den Mindestlohn überprüft. In 14 Fällen stieß die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) auf Unregelmäßigkeiten, wie das Hauptzollamt Magdeburg mitteilte.

Insgesamt seien in 30 Fällen weitere Ermittlungen nötig. Die Kontrollen waren Teil einer bundesweiten Aktion des Zolls, um Schwarzarbeit und Verstöße gegen das Mindestlohngesetz aufzudecken.

80 Betriebe im Visier

Bei den landesweiten Kontrollen am Donnerstag waren mehr als 70 Zöllnerinnen und Zöllner im Einsatz, unter anderem in Magdeburg, Halle (Saale), Dessau-Roßlau und Stendal. Sie überprüften insgesamt 80 Betriebe und befragten über 200 Beschäftigte – darunter in Friseursalons, Gastronomiebetrieben, Spielhallen sowie Massage- und Sonnenstudios.

Außerdem trafen die Beamten in Magdeburg drei Menschen ohne Arbeitserlaubnis an. Gegen sie wurden noch vor Ort Verfahren wegen illegalen Aufenthalts und unerlaubter Beschäftigung eingeleitet.