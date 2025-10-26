Leipzig - Ein ziviles Fahrzeug des Zolls ist in Leipzig ausgebrannt. Die Polizei ermittelt eigenen Angaben zufolge wegen des Verdachts der Brandstiftung. Das Auto stand den Angaben zufolge auf dem Parkplatz des Hauptzollamtes und wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Nach dem Brand am Sonntagabend wurden Spuren gesichert, ein Brandursachenermittler ist vor Ort.