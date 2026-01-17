Bruch der Koalition Zitat: Brandenburgs Verkehrsminister über seine Zukunft
Nach dem Bruch der Koalition aus BSW und SPD in Brandenburg beginnt für bisherige BSW-Minister eine neue Lebensphase.
17.01.2026, 17:37
„Auf jeden Fall werde ich nicht zu Hause sitzen und nur schauen, wer vorbeifährt.“
(Brandenburgs Verkehrsminister Detlef Tabbert (65) in der „Berliner Zeitung“ zur Frage, was er nach der Zeit als Minister machen will. Er war aus dem BSW nach andauernden Querelen ausgetreten. Die Koalition zwischen SPD und BSW zerbrach.)